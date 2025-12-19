В Мурманске продолжает работать вещевой склад для семей, попавших в трудную жизненную ситуацию

Милосердие и отзывчивость всегда отличали людей на севере, ведь без взаимовыручки здесь не выжить. Уже не первый год в Мурманске работает благотворительный фонд «Добрый мир», под руководством которого действует не только столовая «Благодельня», но и вещевой склад для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Сюда приносят вещи для нуждающихся неравнодушные люди.

Ольга Гораева, волонтёр проекта «Добрый мир»: «Мы нуждаемся всегда в мужских вещах. Нужны мужская обувь, мужская одежда – они у нас всегда в дефиците. Всегда в дефиците у нас постельное бельё, полотенца, шторы, одеяла, подушки».

Мурманские волонтёры из «Доброго мира» не только отдают вещи нуждающимся северянам, но и отправляют их в зону проведения специальной военной операции.

Ольга Гораева, волонтёр проекта «Добрый мир»: «Например, госпиталь, у них это всё одноразовое, естественно. Всё это им нужно тоже».

На вещевой склад северяне приносят всё - от детских игрушек до верхней зимней одежды и обуви для взрослых. Последнее особенно актуально в холодное время года.

Ольга Гораева, волонтёр проекта «Добрый мир»: «У нас просят и обувь, и тёплое пальто, и ветровки. Мужчины приходят и спрашивают всегда спортивные костюмы, футболки. Часто спрашивают вещи больших размеров».

Важно знать, что вещи в фонд нужно приносить чистыми и целыми. Как говорят сами волонтёры: «Такие, которые вы можете надеть сами».

Не стоит оставлять посылку возле дверей, без уведомления сотрудников о ней. А ещё полезно заранее уточнить у них, какие вещи сейчас актуальны.

Ольга Гораева, волонтёр проекта «Добрый мир»: «Приходят, приносят в основном хорошие вещи, но есть люди, которые сначала позвонят, спросят, что можно и нельзя, но всё равно, говоришь, что у нас переизбыток, принесут, дверь открыли, пакеты бросили, дверь закрыли и убежали. Так тоже нельзя делать».

Люди, которым нужны собранные фондом вещи, могут обратиться по адресу: г. Мурманск, улица Александрова, 40 - в среду и субботу.