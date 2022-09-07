В Мурманске продолжает работу региональная программа «Нордическая выставка» от компании «Союз импортёров РФ»

Купить в Мурманске качественную куртку из Скандинавии по разумной цене вполне реально.

После ухода ряда знаменитых брендов их продукция стала недоступна в России. Однако сейчас удалось наладить параллельный импорт.

«Союз импортеров» – это компания, которая до санкций ввозила в Россию верхнюю одежду от ведущих мировых производителей. Сейчас самое время подобрать для себя уникальную модель производства Канады, Финляндии, Скандинавии и других европейских стран. Весь представленный ассортимент распродаётся по ценам изготовителя.

Елена Володина, покупатель: «Увидела рекламу, пришла, подобрала себе пальто с соболем. Очень лёгкое, на пуху. Мне очень нравится, цена адекватная. Люблю европейскую моду, а сейчас, наверное, с этим будут трудности. Поэтому была рада, что приехала выставка».

Дарина Аскерова, менеджер: «По многочисленным просьбам жителей Мурманска мы продляем время работы выставки ещё на одну неделю. Сейчас акцент делается больше на зимнюю коллекцию, так как поступил новый ассортимент - канадские и норвежские аляски, скандинавские и финские пуховики, облегченные финские дубленки».

Также в наличии имеются весенние и осенние модели. В ассортименте кожаные куртки, облегченные ветровки, кожаные немецкие плащи. На зимнюю коллекцию действует скидка 70%. На весну-осень - 50%.

«Нордическая выставка» работает до 11 сентября. У всех желающих ещё есть возможность успеть приобрести любимые бренды.

Двери для покупателей открыты с 10.00 до 21.00 в торговом центре «Волна», первый этаж, помещение слева от входа.

Желаем приятных покупок!

По все вопросам обращайтесь по номеру телефона +7-923-647-86-96.

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