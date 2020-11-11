В Мурманске продолжает реализовываться программа «Комфортная городская среда»

Сегодня глава администрации Евгений Никора встретился с жителями домов №№ 57 и 59 на улице Павлова, чтобы обсудить предстоящий ремонт придомовой территории.

Чтобы подать заявку на участие в программе «Формирование комфортной городской среды» нужно постараться. Прежде всего, необходимо организовать собрание собственников, решить, что будет во дворе, собрать необходимые документы. Жители домов №№ 57 и 59 на улице Павлова решили, что ремонт на их территории с лихвой покроет такие хлопоты.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Сейчас, видя наши результаты, результаты нашей работы, вот в этом году мы завершаем, завершили уже девять дворов и ещё два завершаем. Мурманчане понимают, что программа действительно работает, программа даёт результат - наши дворы преображаются».

А вот жильцы дома на улице Фролова подать заявку вовремя не успели. Их двор включили в план ремонтов только на 2024 год, но глава администрации Мурманска обещал похлопотать, чтобы обновление, пусть и частичное, здесь выполнили раньше. Евгений Никора пообещал подать заявку губернатору на включение этого двора в программу ямочного ремонта на 2021 год.

Александра Голубева, жительница дома № 59: «Нам не хватало нормальной благоустроенной детской площадки, мест для стоянки автомобилей, спортивной площадки нет для подростков, ливневая канализация отсутствует. Это основное, что нас беспокоит».

А на территории около ряда домов на улице Павлова уже в будущем году установят новую детскую площадку, разделенную на две зоны. Здесь улучшат освещение, установят новые урны и скамейки, а так же построят новую ливневую канализацию.