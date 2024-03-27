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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.03.24 19:30

В Мурманске продолжается 89-я Полярная Олимпиада

Спортсмены со всех регионов России до сих пор приезжают в столицу Заполярья, чтобы выступить в своих дисциплинах. В рамках Праздника Севера в Долине Уюта состоялись старты по лыжным гонкам.

В Долине Уюта проходят соревнования лыжников в рамках 89-й Полярной Олимпиады. На трассу выйдут более 200 спортсменов из 39 регионов России и зарубежья.

Алексей Карцев, главный судья лыжных гонок, г. Раменское: «Я впервые на этих соревнованиях в качестве главного судьи. Раньше бегал спортсменом здесь, а сейчас представляю другую сторону баррикад, так скажем. Я могу сказать, что здесь высокий уровень подготовки трасс, хороший уровень судейский. Можно сказать, что все люди подходят очень ответственно к своей работе и это создаёт правильное проведение соревнований без каких-либо глобальных ошибок. Это главное».

В этот раз девушки боролись за первое место в гонке на 10 километров, Абсолютной чемпионкой здесь стала Елизавета Маслакова из Москвы. Лиза готовится к финалу Кубка России, который состоится в Кировске в апреле.

Елизавета Маслакова, лыжница, г. Москва: «Я к этим соревнованиям не готовилась, это проходной старт, чтобы поддерживать форму. Трасса очень тяжёлая. На самом деле, после первого круга я уже готова была пойти пешком, уже не было сил, но оказывается, что у всех так».

Тяжёлые подъёмы и спуски, да и снег после оттепелей и заморозков не из лёгких. Не все выдерживают такое испытание и сходят с дистанции.

Олеся Тиханова, лыжница, г. Мурманск: «Праздник Севера – это, скорее всего, завершающие гонки в сезоне любого лыжника. Мы готовились весь год к этой гонке, тренировались, чтобы выйти, выступить на этих тяжёлых подъёмах, тяжёлых спусках».

На международной Полярной Олимпиаде первые 10 лыжников с лучшими результатами могут получить мастера спорта в своей категории, если этого звания у спортсменов ещё нет.

Игорь Ильин, президент Федерации лыжных гонок Мурманской области: «По сумме двух гонок - сегодняшней и завтрашней - будут определены абсолютные чемпионы Праздника Севера. Всем спортсменам мы желаем наилучших результатов, проявить себя на мурманских трассах. А всем участникам, конечно, здоровья, удачи и побед!».

Однако, на соревнованиях забеги профессионалов и любителей лыжного спорта не закончатся. Уже в эти выходные состоится юбилейный 50-й Мурманский марафон, на старт которого выйдут почти 3000 спортсменов.

География участников весьма обширна: 30 и 31 марта за «золото» марафона будут бороться представители 7 стран. В качестве почётных гостей приглашены олимпийские чемпионы и призёры, чемпионы мира по лыжным гонкам разных лет.

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