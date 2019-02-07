Правительство предлагает сделать проезд в Арктику только за деньги, если других дорог нетНачалось общественное обсуждение законопроекта о внесении изменений в порядок распределения квот добычи крабов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.02.19 19:30

В Мурманске продолжается акция «Парковка с уважением»

В Мурманске продолжается акция «Парковка с уважением», которую инициировала редакция газеты «Вечерний Мурманск» и Управление дорожного хозяйства.

Напомним, редакция городской газеты разработала уникальные автовизитки для владельцев машин. На информационной карточке водитель указывает свой номер телефона, затем кладёт её на переднюю панель под стекло, чтобы другие участники дорожного движения или операторы дорожной техники при необходимости могли связаться с владельцем машины. «Это постоянная проблема, которая  возникает в Мурманске, - считает Виктор Хабаров, главный редактор газеты «Вечерний Мурманск». - Сколько бы не писали, сколько бы мы  не обращались к автолюбителям, многие из них не обращают на это внимание, оставляют машины на обочинах дорог, где должна работать спецтехника по уборке снега».

К акции «Вечёрки» присоединилась и сотрудники Госавтоинспекции. Дорожные полицейские отмечают, что обочины дорог становятся чище, а водители реже нервничают из-за неудачно припаркованных машин. Особенно актуальна эта проблема зимой. «Подобных конфликтных случаев  у нас не было зафиксировано. Мы надеемся, что этого и не случится, - говорит Ольга Ратова, инспектор по особым поручениям управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области. - У нас данные визитки раздаются регулярно и не только в областной Госавтоинспекции, но раздаются они и в образовательных организациях – родителям учащихся, и в автошколах. Стараемся как можно больше распространить такие автовизитки».

Получая визитку, водители с одобрением относятся к такому подарку, хотя многие признаются, что стараются авто ставить по всем правилам. Но есть и такие, кому нужнее этот подарок.

Автовизитки распространяются на улицах города, на заправках, в мечтах массового скопления людей и в редакции газеты. Главный редактор печатного издания признался, что если полезные карточки быстро разойдутся среди мурманчан, то они готовы напечатать ещё и продолжить акцию.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаСможет ли лихтеровоз «Севморпуть» на СМП победить рефконтейнеры на РЖД?
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее«Обновление-2018», или «Единой России» крайне важно услышать сигналы, разобраться в существующих проблемах
-Слово не воробей...Я к выборам готова
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

Нина
06.02.19 15:41
так этого и стоило ожидать! Европа психует, Россия - враг Вселенной, источник всех бед. А на работу Печенганикеля Норвегия давно зуб точит, хотят, чтобы его закрыли.
Комментарий к новости:Экосеминар в норвежском Сванховде неожиданно стал трибуной для антироссийской риторики
Ciany
06.02.19 08:01
как в боулинге!
Комментарий к новости:В Мурманске произошёл наезд на несовершеннолетнего пешехода
ольга
06.02.19 01:08
Добрый день. Переехала в 5-этажный дом. Я мать с ребёнком, на лестнице установлены швеллеры для колясок, угол очень резкий и сама площадка перед входной дверью шириной 1 м и глубиной 0,6 м. дверной п
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728123
-Скоро в эфире01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».03:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиКапуста дорожает, а цены на куриные яйца снизились на 1%-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 35 копеек, евро – почти на 20 копеек-PRO ЭнергетикуНа очередном заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Мурманской области рассмотрели вопрос обеспечения антитеррористической защищенности объектов филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1»-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 8 февраля-PRO Нефть и газКомпания «Eni» приостановила работу с «Роснефтью» на шельфе из-за санкций-PRO ЗаконыПравительство предлагает сделать проезд в Арктику только за деньги, если других дорог нет
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
02.02.19: Президент России Владимир Путин заявил о приостановке участия РФ в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Как Вы думаете, к чему это приведёт?Проголосовало: 274 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика