В Мурманске продолжается акция «Парковка с уважением», которую инициировала редакция газеты «Вечерний Мурманск» и Управление дорожного хозяйства.

Напомним, редакция городской газеты разработала уникальные автовизитки для владельцев машин. На информационной карточке водитель указывает свой номер телефона, затем кладёт её на переднюю панель под стекло, чтобы другие участники дорожного движения или операторы дорожной техники при необходимости могли связаться с владельцем машины. «Это постоянная проблема, которая возникает в Мурманске, - считает Виктор Хабаров, главный редактор газеты «Вечерний Мурманск». - Сколько бы не писали, сколько бы мы не обращались к автолюбителям, многие из них не обращают на это внимание, оставляют машины на обочинах дорог, где должна работать спецтехника по уборке снега».

К акции «Вечёрки» присоединилась и сотрудники Госавтоинспекции. Дорожные полицейские отмечают, что обочины дорог становятся чище, а водители реже нервничают из-за неудачно припаркованных машин. Особенно актуальна эта проблема зимой. «Подобных конфликтных случаев у нас не было зафиксировано. Мы надеемся, что этого и не случится, - говорит Ольга Ратова, инспектор по особым поручениям управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области. - У нас данные визитки раздаются регулярно и не только в областной Госавтоинспекции, но раздаются они и в образовательных организациях – родителям учащихся, и в автошколах. Стараемся как можно больше распространить такие автовизитки».

Получая визитку, водители с одобрением относятся к такому подарку, хотя многие признаются, что стараются авто ставить по всем правилам. Но есть и такие, кому нужнее этот подарок.

Автовизитки распространяются на улицах города, на заправках, в мечтах массового скопления людей и в редакции газеты. Главный редактор печатного издания признался, что если полезные карточки быстро разойдутся среди мурманчан, то они готовы напечатать ещё и продолжить акцию.