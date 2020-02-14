В Мурманске продолжается акция «Помоги спасти жизнь ребёнка»

В одном из торговых центров Мурманска ко Дню всех влюбленных провели благотворительную ярмарку. Все собранные во время акции средства будут направлены на лечение детям.

В мурманском торговом центре волонтёры из «Объединения молодёжных центров» провели очередную благотворительную акцию, приуроченную ко Дню всех влюбленных. Все желающие могли внести добровольное пожертвование, на территории торгового центра для этой цели установлен пластиковый прозрачный бокс «Доброе сердце».

Акция проводилось с целью привлечения внимания северян к проекту «Помоги спасти жизнь ребёнка».

Татьяна Ковалева, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Я знаю, что мурманчане - это особая нация людей. Мы мурманчане, мы это делаем не для того, чтобы дети были здоровы».

Также участники ярмарки участвовали в мастер-классах и приобретали валентинки ручной работы. Собранные во время благотворительного проекта средства идут на помощь детям, нуждающимся в срочном дорогостоящем лечении и жизненно необходимых лекарствах.

Ирина Ускова, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Во время акций мы привлекаем людей, которые могут поучаствовать в акции, они сделают какие–то поделки, которые потом подарят, вызвав улыбки у горожан, чтобы они чувствовали причастными к выздоровлению юных северян».

Посетители торгового центра также смогли познакомиться с интерактивными площадками городских молодёжных центров, посмотреть выступления творческих коллективов и поучаствовать в беспроигрышной лотерее.

За пять лет на лечение детей были собраны 15,7 миллиона рублей, благодаря чему уже 193 маленьких северянина получили помощь и качественное медицинское лечение в ведущих клиниках России и зарубежья.