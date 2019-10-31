В Мурманске продолжается благоустройство – отремонтирован ещё один двор

В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Мурманске продолжается ремонт дворовых территорий. Как идёт ход работ, справляются ли ответственные организации с наведением порядка и благоустройством, вместе с комиссией выясняла съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Двор между домами № 1 по улице Профсоюзов и № 15 по улице Коминтерна находится в самом центре города. По инициативе жильцов эта территория стала участником программы «Формирование комфортной городской среды». Работа здесь проделана большая, но на этом благоустройство не заканчивается – впереди обустройство контейнерной площадки, установка ограждения, посадка деревьев и кустарников.

«В данном дворе был выполнен полный комплекс работ по благоустройству дворовой территории, - отмечает Константин Мастюгин, председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска. – Были сделаны полная замена асфальтобетонного покрытия проездов, замена бортового камня, замена дорожного освещения. В настоящее время выполняются работы по установке ограждения детской площадки, остались работы по укладке покрытия детской площадки, которые будут выполняться при соответствующих погодных условиях».

С 2017 года в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» подрядчики уже успели благоустроить в Мурманске 20 дворовых территорий во всех районах. В этом году запланированы ремонты в 29 дворах, половина работ уже завершена.

Контролирует подрядчиков специальная комиссия, в состав которой вошли общественники и активисты.

«Ремонт дворов начинается, прежде всего, с того, как во дворах пройдут собрания, - отмечает Тамара Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - Необходимо провести собрание, собрать больше 50% подписей, сделать визуализацию – рисунок того, что же жители хотят увидеть у себя во дворе, подать все документы в администрацию, где работает общественная комиссия. Она проверяет, чтобы документы действительно были правильными, правильно подготовлены, а затем выделяются деньги. Только после этого процесс пойдёт».

Так же в этом ремонтном сезоне были обновлены: Театральный бульвар, сквер на улице Шабалина, где появилась многофункциональная площадка, сквер у памятника Кириллу и Мефодию. Продолжается реконструкция сквера у памятника С.М. Кирову, зоны отдыха у Семёновского озера.