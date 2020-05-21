В Мурманске продолжается благоустройство дворовых территорий

Глава Мурманска и представители городского Совета депутатов проверили качество работ на детской площадке в одном из городских дворов и нашли недочёты.

Во дворе дома №11 на улице Морской детскую площадку сделали в конце прошлого года. Здесь установили горки, качели, положили тартановое покрытие. Как площадка пережила первую зиму, берегут ли её жители и насколько качественно поработал подрядчик, городские власти проверить решили, как только сошёл снег.

В целом такому благоустройству жители рады. Но есть и недочёты. В некоторых местах детской горки не хватает креплений, а одну часть пришлось закрыть - там слишком низкие ограждения, дети рискуют упасть и удариться.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Работы по этому двору практически примыкают к работам по реконструкции территории около поликлиники. Одновременно мы обсудили то, что у нас здесь и то, что нужно доделать ещё около поликлиники. Это очень важная работа. И могу сказать, что-то, о чём сегодня говорили мурманчане, им действительно нравится, действительно хорошо получилось. Действительно есть моменты, которые нужно доделать, переделать и устранить недостатки в рамках исполнения этого контракта».

Чтобы дети могли безопасно играть на площадке, недочёты устранят. А неподалёку для мурманчан планируют сделать ещё одну зону отдыха. В прошлом году эту территорию вернули в муниципальную собственность и основательно почистили, а в этом году её реконструируют.

Виктор Хабаров, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Если опять же, с небольшой оговоркой, не помешает эта ситуация с коронавирусом. Мы пока не знаем, как она будет развиваться. То в этом году она стоит в плане. Я проекта конечного не видел ещё, но там тоже предусмотрены детские площадки, городок, скамеечки, лавочки, освещение. Появится ещё один зелёный уголок в этом микрорайоне».

По программе «Формирование современной городской среды» в Мурманске отремонтировали уже около 40 дворов. В этом году планируются к реконструкции ещё 8 площадок.