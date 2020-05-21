Заявления на новые выплаты на детей необходимо писать правильноМурманская область вошла в первую десятку самых социально благополучных регионов России
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.05.20 19:30

В Мурманске продолжается благоустройство дворовых территорий

Глава Мурманска и представители городского Совета депутатов  проверили качество работ на детской площадке в одном из городских дворов и нашли недочёты.

Во дворе дома №11 на улице Морской детскую площадку сделали в конце прошлого года. Здесь установили горки, качели, положили тартановое покрытие. Как площадка пережила первую зиму, берегут ли её жители и насколько качественно поработал подрядчик, городские власти проверить решили, как только сошёл снег.

В целом такому благоустройству жители  рады. Но есть и недочёты. В некоторых местах детской горки не хватает креплений, а одну часть пришлось закрыть - там слишком низкие ограждения, дети рискуют упасть и удариться.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Работы по этому двору практически примыкают к работам по реконструкции территории около поликлиники. Одновременно мы обсудили то, что у нас здесь и то, что нужно доделать ещё около поликлиники. Это очень важная работа. И могу сказать, что-то, о чём сегодня говорили мурманчане, им действительно нравится, действительно хорошо получилось. Действительно есть моменты, которые нужно доделать, переделать и устранить недостатки в рамках исполнения этого контракта».

Чтобы дети могли безопасно играть на площадке, недочёты устранят. А неподалёку для мурманчан планируют сделать ещё одну зону отдыха. В прошлом году эту территорию вернули в муниципальную собственность и основательно почистили, а в этом году её реконструируют.

Виктор Хабаров, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Если опять же, с небольшой оговоркой, не помешает эта ситуация с коронавирусом. Мы пока не знаем, как она будет развиваться. То в этом году она стоит в плане. Я проекта конечного не видел ещё, но там тоже предусмотрены детские площадки, городок, скамеечки, лавочки, освещение. Появится ещё один зелёный уголок в этом микрорайоне».

По программе «Формирование современной городской среды» в Мурманске отремонтировали уже около 40 дворов. В этом году планируются к реконструкции ещё 8 площадок. 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)«Рифы» на пути реализации планов по загрузке Северного морского пути
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной ДумыМурманская областная Дума. Время важных решенийМурманской областной Думе исполнилось 25 лет
-Политбарометр (18+)
ПодробнееНе страшна «медведям» пандемия - скоро выборы
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Андрей Тумашов
21.05.20 07:27
Опять полумеры? Требую полного прекращения спаивания доверчивых людей и введения сухого закона на местах. Начните с себя и своей семьи.
Комментарий к новости:Сухой закон - на три дня
Игорь
19.05.20 10:21
г.Кола ул. Кривошеева дом 2 . Установлен и поверен прибор теплового учёта , а информации по перерасчёту никакой нет ?
Комментарий к новости:Мурманская ТЭЦ вернёт потребителям 19,9 млн рублей, а доначислит 11,2 млн
Иван
16.05.20 14:48
Этим планам уже лет 20! А главное кому сейчас в Мурманске нужно жилье? Отток населения составляет 5-6 тыс. чел. в год! На рынке полно продается жилья, но город не хочет покупать его по рыночной цене,
Комментарий к новости:Андрей Чибис о реновации Больничного городка: Этот проект позволит выйти на уровень субъектов, которые задачу по стройке выполняют
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Студенты МАГУ узнали, по чём суточный рацион мурманчан-PRO Валюту (16+)Доллар и евро просели на 1,4 рубля каждый-PRO Энергетику (18+)Более 80% жителей Мурманской области позитивно относятся к атомной энергетике - КАЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 22 мая-PRO Нефть и газ (18+)Запрет на флотский мазут в Арктике: экология или политика?-PRO Законы (18+)Сведения о всех россиянах к 31 декабря 2025 года соберут в единую базу
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
29.04.20: Прошло сообщение, что все детские здравницы страны готовятся к открытию 1 июня! А вы готовы отправить детей на отдых в другой регион этим летом?Проголосовало: 665 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика