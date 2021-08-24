В Мурманске продолжается большой ремонт дворовых территорий

В Мурманске идёт капитальный ремонт дворовых территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». По плану отремонтировать дворовые территории 42 домов.

При разработке проекта благоустройства дворовой территории в районе дома №73 по ул. Александра Невского подрядчики учли интересы разных категорий граждан: родителей, детей, автолюбителей и пешеходов.

Олег Шаров, специалист комитета по развитию городского хозяйства администрации г. Мурманска: «В этой части вдоль дороги, скажем так, размещается детское игровое оборудование, дальше спортивные тренажёры».

Работы почти завершены. Так же здесь планируют установить современное уличное освещение, обустроить парковочные места.

Арсен Погосян, представитель подрядной организации: «Мы закончили асфальтирование, осталось выполнить озеленение. Ограждение у нас уже в наличии, вместе с детской площадкой. Ждём мачты освещения в этом месяце, всё будем устанавливать».

Общая стоимость работ в этом дворе на Невского составила около 10 млн рублей.