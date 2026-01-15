В Мурманске продолжается борьба с опасным способом передвижения подростков – зацепингом

Чтобы предотвратить трагедии, инспекторы ГИБДД проводят специальные рейды, в ходе которых разъясняют молодёжи, к каким последствиям может привести такая «езда».

Экстремальный способ передвижения открыли для себя подростки Мурманска. Дети цепляются за лестницы общественного транспорта и так едут до нужной им остановки. Инспекторы ГИБДД объяснили, что зацепинг - это не только нарушение правил, но и реальная угроза жизни. Подростки рискуют попасть под колёса, получить удар током или тяжёлые травмы при падении.

Сотрудники ГИБДД вручали молодёжи листовки и проводили короткие профилактические беседы об опасности таких незаконных увлечений.

За время новогодних праздников зарегистрировано уже 5 случаев зацепинга. Возможно, что такое информирование поможет снизить количество опасных инцидентов, а подростки задумаются не только об адреналине, но и о своей безопасности.

Елена Борисова, инспектор Госавтоинспекции по г. Мурманску: «Что касается последствий, то их понесут родители по статье, которая предусматривает административный штраф. Но не забываем, что деньги можно заплатить, а здоровье ребёнка можно и не вернуть».

Водители общественного транспорта поддержали акцию. По их словам, заметить зацеперов удаётся не всегда, а остановить - ещё сложнее. Если нарушителей увидели, они спрыгивают на ходу и скрываются.

Такие профилактические рейды будут продолжены до 23 января.