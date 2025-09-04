В Мурманске продолжается дорожная кампания

На многих участках работы уже на стадии завершения. Контроль также ведётся и за устранением замечаний, выявленных после ремонта.

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» завершены ремонтные работы на участке автодороги по улице Полярные Зори. Здесь выполнен ремонт покрытия двух километров проезжей части, устройство пешеходных дорожек и ограждений, восстановлены колодцы.

Дорожная кампания в Мурманске за редким исключением подходит к логическому завершению.

Иван Лебедев, временно исполняющий полномочия главы города Мурманска: «Все этапы на завершающей стадии».

На многих участках и улица Полярные Зори не исключение появилась тактильная плитка - специальное покрытие с выступающими элементами, которые помогают людям с нарушениями зрения ориентироваться в пространстве. Однако здесь были выявлены некоторые замечания.

Иван Лебедев, временно исполняющий полномочия главы города Мурманска: «Это одна из основных наших дорог, улица Полярные Зори - один из самых объёмных ремонтируемых участков. Работы выполнены на 100%. Есть мелкие недочёты: тактильная плитка, которую мы оперативно устраним, где-то покосившиеся знаки, это мы в течении пяти дней устраним, с подрядчиком отработаем».

Всего рамках нацпроекта и стратегического плана «На Севере – жить!» в этом году в Мурманске запланирован ремонт 15 участков автомобильных дорог и тротуаров, общей протяженностью 16 км.