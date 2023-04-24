В Мурманске продолжается голосование за территории для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»

Каждый год, благодаря средствам программы, в областном центре обновляют общественные пространства.

Например, современная детская площадка возле дома №173 по проспекту Кольскому появилась осенью 2022 года. Ранее эта территория участвовала в рейтинговом голосовании, именно её поддержали в рамках проекта «ФКГС».

Сейчас идёт голосование. Жители Мурманска могут выбрать наиболее интересующий их объект. За первую неделю в опросе приняли участие 31 тысяча северян. Лидирует площадь Пять Углов. Голосование продлится до конца мая, одну из девяти территорий можно выбрать на платформе 51.городсреда.ру.

Юлия Трифонова, мурманчанка: «Мне нравится, что в этих голосованиях участвуют даже школьники. Об этом голосовании я узнала от своего сына, который учится в пятом классе. Он пришёл ко мне после уроков и рассказал, что сейчас новое голосование, мы вместе смотрели, рассматривали. Мне нравится, что дети во всем этом участвуют и принимают решение».