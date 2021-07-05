В Мурманске продолжается капитальный ремонт детского сада №50

В здание детского сада на улице Новое Плато, 15 с традиционной проверкой, приехали главы города.

Самое главное для каждого родителя – это знать, что его ребенок сыт, здоров и находится в тепле. Детский сад номер 50 за полувековою историю воспитал ни одно поколение детей и, конечно, стены учреждения нуждались в реконструкции. В первую очередь здесь заменили старые окна на стеклопакеты, отремонтировали помещения пищеблока, прачечной, буфета, а также системы горячего и холодного водоснабжения.

Анна Корж, заведующая МБДОУ №50: «Я считаю, что необходимо было менять систему тепло- и водоснабжения, чтобы ребёнок мог открыть раковину, помыть ручки. Понятно, что игрушек может быть много, вода обязательно должна быть».

Главный плюс новой системы теплоснабжения, установленной в детском саду, она может подстраиваться под температуру на улице. Это спасает не только от холода, но и от излишней жары в помещениях учреждения.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Первого сентября здесь должно стать значительнее теплее и комфортнее нашим детишкам, должно уменьшиться потребление тепловой энергии».

Только на ремонт одного корпуса детского сада №50 было выделено около 42 миллионов рублей. Все работы должны быть закончены до начала учебного года.