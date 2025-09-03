7 сентября губернатор Андрей Чибис проведёт «прямую линию»6 сентября в городе-спутнике Кольской АЭС пройдёт «Забег атомных городов»
В Мурманске продолжается масштабный ремонт городских дорог

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и стратегического плана «На Север – жить!» отремонтировали 15 участков автомобильных дорог и тротуаров Мурманска. Их протяженность составила более 16 км, а общая площадь около 300000 квадратных метров.

За ходом работ лично следит министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Юлия Полиэктова, заместитель губернатора Мурманской области, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области: «На сегодняшний день половина объектов завершены на сто процентов … Плановые сроки – конец сентября и подрядчики к этому двигаются».

Один из примеров совмещенного фронта работ по национальному и областному проектам стал участок на улице Гаджиева. Здесь проезжую часть обновили и сдали по проекту «Инфраструктура для жизни», а вот по стратегическому плану продолжается обустройство тротуаров. Отметим, что пешеходную часть обновляют именно по просьбам жителей.

Максим Сахневич, руководитель регионального исполкома Общероссийского Народного фронта в Мурманской области: «Мы договорились с министром транспорта, что все заявления от людей, которые приходят будут учтены».

Как и любой ремонт, дорожная кампания не обходится без своих нюансов. Люки – достаточно сложные объекты при монтаже. Часто можно встретить отдельную бетонную конструкцию с ними, что создаёт определенные трудности для пешеходов. На проспекте Героев-североморцев местные жители заметили неудобства на тротуаре и обратились с просьбой исправить недочёт.

Андрей Шишко, депутат Совета депутатов города Мурманска: «В итоге были проделаны работы по демонтажу этой бетонной плиты … Теперь пешеходы могут передвигаться безопасно, не боясь запнуться, упасть».

В Мурманске улучшают условия и для пешеходов с ограниченными возможностями здоровья. В Мурманске увеличилось число тротуарных участков с тактильными плитами – это специальное покрытие с выступающими элементами, направляющими рёбрами или предупреждающими точками, которые помогают людям с нарушениями зрения ориентироваться в пространстве.

Герман Иванов, депутат Мурманской областной Думы: «Это очень упрощает им жизнь … Но затраты финансовые того стоят».

И работы по установке таких плит продолжатся на всех тротуарах Мурманска, где идёт ремонт.

На сегодняшний день по плану «На Севере - жить!» работы завершены на двух объектах, продолжается обустройство трёх участков. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» полностью отремонтировали уже 5 из 10 запланированных участков улично-дорожной сети.

