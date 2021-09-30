В Мурманске вдоль домов №№60-68 по Кольскому проспекту перекрыто движениеНа сайте регионального правительства размещена ссылка на банк вакансий в рамках реализации инвестпроектов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.09.21 19:30

В Мурманске продолжается модернизация старых библиотек

На улице Карла Маркса, 29 после долгожданного обновления открыли новый современный интеллект-центр.

Интеллект-центр на Карла Маркса уже популярен у мурманчан. Но в мае этого года библиотека получила дополнительную площадь. Расширение позволило открыть новые секции для посетителей и провести косметический ремонт.

Светлана Исаева, директор Центральной городской библиотеки Мурманска: «Это не первая модельная библиотека, которую мы открываем в Мурманске. Есть опыт работы написания проектов, есть опыт проведения ремонтов таких библиотек».

Теперь в модельной библиотеке появились студии фото- и звукозаписи, лекционный зал и гончарная мастерская. Весь ремонт выполнен силами сотрудников и волонтёров. При этом из городского бюджета выделили средства на оборудование и материалы.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «Я в восторге. У нас в очередной раз получилось. Мы попали в точку. Это как раз новое современное городское пространство, которое является не только библиотекой, сохраняя при этом все функции библиотеки. Это действительно место досуга, место отдыха».

Новая модельная библиотека на ул.Карла Маркса уже открыта для посетителей и будет работать ежедневно.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ НЕ ПРОСТИТ ПОСПЕШНОСТИ
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

Yfnfkmz
23.09.21 12:30
«Волнительно»/«волнительный» - употребляется только в разговорном стиле
Комментарий к новости:Зачем мурманские метеорологи 80 лет запускают в небо шары?
Елена
21.09.21 18:12
Было бы интересно узнать, по каким критериям выбирались старшеклассники для участия в оперативном совещании?
Комментарий к новости:Трое старшеклассников из Заполярья провели рабочий день с губернатором
Bvfyebk
16.09.21 09:49
Как я понимаю, это прекрасное лицо рынка.
Комментарий к новости:Губернатор Мурманской области подписал постановление об увеличении стоимости контрактов на строительство на 30%
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире01:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: предполагается довести тарифы ЖКУ до экономически обоснованных-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 57 копеек, доллар потерял почти 10 копеек-PRO Энергетику (18+)Атомщики Кольской АЭС рассказали армянским журналистам об опыте модернизации энергоблоков ВВЭР-440-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 30 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Экспортёрам, которые предпочитают вывозить рыбу за границу, придётся платить в полном объёме – Михаил Мишустин
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика