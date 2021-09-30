В Мурманске продолжается модернизация старых библиотек

На улице Карла Маркса, 29 после долгожданного обновления открыли новый современный интеллект-центр.

Интеллект-центр на Карла Маркса уже популярен у мурманчан. Но в мае этого года библиотека получила дополнительную площадь. Расширение позволило открыть новые секции для посетителей и провести косметический ремонт.

Светлана Исаева, директор Центральной городской библиотеки Мурманска: «Это не первая модельная библиотека, которую мы открываем в Мурманске. Есть опыт работы написания проектов, есть опыт проведения ремонтов таких библиотек».

Теперь в модельной библиотеке появились студии фото- и звукозаписи, лекционный зал и гончарная мастерская. Весь ремонт выполнен силами сотрудников и волонтёров. При этом из городского бюджета выделили средства на оборудование и материалы.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «Я в восторге. У нас в очередной раз получилось. Мы попали в точку. Это как раз новое современное городское пространство, которое является не только библиотекой, сохраняя при этом все функции библиотеки. Это действительно место досуга, место отдыха».

Новая модельная библиотека на ул.Карла Маркса уже открыта для посетителей и будет работать ежедневно.