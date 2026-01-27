В Мурманске продолжается обеспечение населения районов, пострадавших от отключения электроэнергии

Горячая еда, чай и угощения – ещё одним островом помощи в эти дни стала мурманская школа №49.

В одном из самых тёмных в эти дни районов - на улице Скальной - работают полевые кухни с гречневой кашей с мясом. Кроме того, в школе раздают продукты и заряжают гаджеты.

Точно такие же пункты работают и в других учреждениях. Например, в Центр культурного развития на улице Аскольдовцев люди приходят семьями, так как здесь можно не только поесть, но и поиграть с детьми.

Несмотря на блекаут и сложную ситуацию мурманчане продолжают искать выходы из сложившейся ситуации и помогать друг другу. Сегодня подробную информацию о таких центрах помощи можно узнать на сайте правительства.