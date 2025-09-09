В Мурманске продолжается подготовка к одному из самых ярких спортивных событий осени

14 сентября на площадку фестиваля «Гольфстрим» съедутся как профессиональные спортсмены, так и любители.

Сейчас на месте проведения события выравнивают площадку, где в ближайшее время установят павильоны для развлекательных программ. Гостей праздника ждёт насыщенная культурная часть, начнётся которая в 10.00.

Приемник «Мурманской мили» фестиваль «Гольфстрим» славится своим забегом по Кольскому мосту и заплывом через залив, а также рядом других соревнований, в том числе экстремальных.

Полная программа праздника размещена на сайте администрации города.