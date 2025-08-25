В Мурманске продолжается приём дошкольных учебных учреждений к 1 сентября

В этот раз обход коснулся дошкольных образовательных учреждений столицы Заполярья.

87-й детский сад - один из капитально отремонтированных в Мурманске. Внутри всё уже готово для начала занятий, остались финальные штрихи. Надо отметить, что педагогический состав тоже принял участие в формировании финального облика помещений. Например, Татьяна Риммер помогла в оформлении стен рисунками.

Татьяна Риммер, заместитель заведующей детским садом №87 г. Мурманска: «Были рисунки по проекту, которые нам сделали, а рисовала всё я. Это всё-таки новый опыт какой-то. Я никогда этого не делала и мне представилась такая возможность – разрисовать, вложить душу в этот детский сад, поэтому все получилось».

Несколько лет назад в учреждении 60-х годов постройки полностью реконструировали инженерные сети, заменили сантехническое оборудование и радиаторы отопления. В этом году перемены коснулись не только стен. Здесь отремонтировали крышу, заменили старую мебель, закупили новое учебное оборудование, обновили системы пожарного оповещения, управления эвакуацией и видеонаблюдения. А также облагородили территорию.

Елена Ширшова, заместитель главы города Мурманска: «Впечатления замечательные, к работам подходят творчески. Сегодня мы вместе со Светланой Сергеевной осматриваем два дошкольных учреждения, которые проводили капитальный ремонт в рамках национального проекта «Семья». Были запланированы работы и уже выполнены по замене электропроводки в зданиях, по ремонту групп. Видите, какой прекрасный ремонт здесь сделан, так же по ремонту кровли и фасада».

Второе учреждение, о котором рассказывала заместитель главы города Мурманска, это детский сад №58, который также капитально ремонтируют.