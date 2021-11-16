В Мурманске продолжается прививочная кампания от гриппа

В областном центре продолжается прививочная кампания против гриппа. Сейчас на территории города-героя эпидемиологический порог не превышен. В среднем вакцина предотвращает порядка 60% случаев инфицирования у взрослых людей.

Детям, будущим мамам и пожилым людям прививку от гриппа рекомендуется делать обязательно. Дошколята и школьники могут пройти процедуру в своих образовательных учреждениях, а взрослые в поликлиниках - без предварительной записи. Кроме того, доступны пункты мобильной вакцинации в торговых центрах: «Плазма», «Форум» и «Мурманск Молл». Все пункты работают с 11 до 21 часа, кроме «Форума», который работает до 20.30.

Юлия Сальникова, врач-терапевт поликлиники №2 г. Мурманск: «Мы оказываем услуги ежедневно. Очереди есть, но мы пытаемся справляться всеми силами, как можно быстрее. Более 100 человек ежедневно прививаем от гриппа».