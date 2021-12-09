В Мурманске продолжается прививочная кампания против гриппа среди юных северян

Юных северян вакцинируют как в учебных заведениях, так и в местных поликлиниках.

Некоторые люди считают, что грипп - достаточно безобидное заболевание. Но это большое заблуждение, ведь эта инфекция способна дать наибольшее количество осложнений. Об этом хорошо знают родители, которые пришли со своими детьми на вакцинацию в мурманскую детскую поликлинику №5.

Грипп считается самым опасным заболеванием среди всех ОРВИ. Единственный действенный способ профилактики — это вакцинация. Вокруг неё ходит много мифов, которые появляются в результате отсутствия понятной информации о том, как производятся и работают препараты. Если кратко, то любой аргумент в пользу отказа от прививок, кроме индивидуальных медицинских противопоказаний, — заблуждение.

Любовь Веселова, заведующая I педиатрическим отделением Мурманской городской детской поликлиники №5: «В три месяца мы о ребёнке знаем всё, у нас дети до трёх месяцев уже получили УЗИ, все исследования, генетические исследования в роддоме на пять врожденных заболеваний, поэтому мы смело прививаем ребёнка и знаем, что от него не ожидается никаких осложнений, поскольку те осложнения, которые мы видели раньше, они тоже были очень редкие, но они были у пациентов, у которых врожденные аномалии развития».

Оптимальное время для вакцинации — сентябрь и октябрь. Прививать детей необходимо хотя бы за месяц до начала предполагаемого роста заболеваемости.

Надежда Филиппова, медицинская сестра процедурной Мурманской городской детской поликлиники №5: «Прививаться надо, тем более вакцина у нас хорошая. Родители и дети, я своих детей прививаю, мы ежегодно делаем эти прививочки, совсем не страшно. Переносятся они неплохо, мы защищены и гриппом не болеем, простудами, конечно, бывает, но всё равно легче переносим».

Врачи уверены, если привить не менее 60% детского населения, то удастся создать коллективный иммунитет, в этом случае вирус гриппа распространяться почти не будет.