Андрей Чибис поздравил работников «Мурманскводоканала» с 90-летием предприятияВ Мурманской области детские ёлки пройдут в очном формате
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.12.21 19:30

В Мурманске продолжается прививочная кампания против гриппа среди юных северян

Юных северян вакцинируют как в учебных заведениях, так и в местных поликлиниках.

Некоторые люди считают, что грипп - достаточно безобидное заболевание. Но это большое заблуждение, ведь эта инфекция способна дать наибольшее количество осложнений. Об этом хорошо знают родители, которые пришли со своими детьми на вакцинацию в мурманскую детскую поликлинику №5.

Грипп считается самым опасным заболеванием среди всех ОРВИ. Единственный действенный способ профилактики — это вакцинация. Вокруг неё ходит много мифов, которые появляются в результате отсутствия понятной информации о том, как производятся и работают препараты. Если кратко, то любой аргумент в пользу отказа от прививок, кроме индивидуальных медицинских противопоказаний, — заблуждение.

Любовь Веселова, заведующая I педиатрическим отделением Мурманской городской детской поликлиники №5: «В три месяца мы о ребёнке знаем всё, у нас дети до трёх месяцев уже получили УЗИ, все исследования, генетические исследования в роддоме на пять врожденных заболеваний, поэтому мы смело прививаем ребёнка и знаем, что от него не ожидается никаких осложнений, поскольку те осложнения, которые мы видели раньше, они тоже были очень редкие, но они были у пациентов, у которых врожденные аномалии развития».

Оптимальное время для вакцинации — сентябрь и октябрь. Прививать детей необходимо хотя бы за месяц до начала предполагаемого роста заболеваемости.

Надежда Филиппова, медицинская сестра процедурной Мурманской городской детской поликлиники №5: «Прививаться надо, тем более вакцина у нас хорошая. Родители и дети, я своих детей прививаю, мы ежегодно делаем эти прививочки, совсем не страшно. Переносятся они неплохо, мы защищены и гриппом не болеем, простудами, конечно, бывает, но всё равно легче переносим».

Врачи уверены, если привить не менее 60% детского населения, то  удастся создать коллективный иммунитет, в этом случае вирус гриппа распространяться почти не будет.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Жители СЗФО рассказали, сколько готовы платить за «коммуналку», еду и транспорт
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТОМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ-2021
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель диретора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска", спец. в
08.12.21 15:16
Здравствуйте, мурманчане и жители облласти! Вас приветствует Юлия Бурак (Смирнова), БОЛЬШОЙ специалист в области педагогики. На прошедшем областном слёте кадетских классов Мурманской области «Арктич
Комментарий к новости:В столице Заполярья прошёл областной слёт кадетских классов Мурманской области «Арктический щит России»
Николай Федорович
06.12.21 11:04
Да, такого новогоднего убранства в Мурманске ещё не было. Пандемия отдыхает!
Комментарий к новости:Андрей Чибис открыл главную новогоднюю ёлку Кольского Заполярья
CjkjdtQ
02.12.21 10:24
Соловей наш залётный
Комментарий к новости:Мурманские студенты смогут проходить профессиональную стажировку в региональном правительстве
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Человек мира с Андреем Понкратовым». Документальный цикл (12+)04:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Банк России дал рекомендации кредиторам по реструктуризации займов в связи с COVID-19-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 25 копеек, евро теряет почти 2 копейки-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС с начала года выработала более 8 млрд кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 9 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Дума приняла в первом чтении региональные проекты законов, позволяющие оформить права на гаражи и земельные участки, на которых они расположены
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика