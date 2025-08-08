Мурманский областной медицинский центр приглашает жителей пройти диспансеризациюВ Мончегорский интернат приедут медицинские эксперты московского фонда «Дорога жизни»
В Мурманске продолжается пятый Арктический фестиваль «РОСТ»

Художники со всей страны вновь украшают Мурманск яркими артами и знакомят мурманчан с, пожалуй, самым ярким проявлением современного искусства стрит-артом.

Уличное искусство во всех его проявлениях вновь покоряет Мурманск. Участники пятого фестиваля «РОСТ» стараются показать, что граффити - это не только надписи и тэги сомнительного содержания, а настоящее творчество. Один из участников события - Вадим Кулишов, работает под псевдоним Mezzo. Художник из Кузбасса, там он оттачивал свою технику, перекрывая надписи вандалов во дворах и переходах. Позже в свою мастерскую он превратил весь мир. Вадим постоянный участник различных фестивалей и его работы можно встретить в Лондоне, Париже, Амстердаме и многих других городах по всему миру. А теперь и Мурманск займёт достойное место в географии его работ.

Вадим Кулишов (Mezzo), художник: «Мне нравится тут, потому что во-первых, атмосфера прикольная, сам фестиваль, когда люди сильно сами тяготеют к искусству и хотят всё украсить. У них, как правило, такой кипящий, прикольный фестиваль получается, душевный. Здесь именно так».

В Заполярье Вадим Mezzo решил как можно ближе познакомить северян со своим творчеством и даже обучить самых смелых зрителей. Мастер-класс от выдающихся художников – это всегда интересно, особенно, когда речь идёт о граффити, которое для многих овеяно атмосферой запретности и, возможно, даже незаконности. Хотя, на самом деле, это одна из самых доступных, разноплановых и в то же время непростых техник в современном искусстве.

Екатерина Дащинская, участница мастер-класса: «Смотрите, когда он рисует, то кажется, что всё просто, а я взяла и у меня полетели брызги во все стороны. А потом он мне показал, как надо лёгкими штрихами работать. Естественно, это сложно, Вадим сказал, что у меня палец устанет это всё делать. Но, вроде, получилось что-то».

Конечно, самому художнику уже не привыкать много часов нажимать на кнопку распылителя.

Юрий Шачнев, организатор фестиваля «РОСТ»: «Хорошо работает с цветом и композицией, масштабные работы у него, они разного плана. Поэтому было интересно его посмотреть, какой взгляд у него будет на наш город, что он сможет воплотить после посещения Севера».

У нас художник решил воплотить самое узнаваемое и уникальное заполярное явление – северное сияние. Совсем скоро фасад дома №88 по проспекте Ленина украсит новый мурал в пиксельном стиле. Это станет первой большой работой Вадима Кулишова в столице Арктики.

Вадим Кулишов (Mezzo), художник: «Неважно, какой посыл у работы. Она может быть даже вообще без особого посыла, но что-то должно просто притягивать глаз, радовать формой своей и какие-то положительные эмоции приносить: восхищение, вдохновение и что-то ещё».

Современное искусство может быть разным, однако уличные художники показывают людям, что оно может быть куда понятнее и доступнее. Такие галереи под открытым небом и бесконечное пространство для творчества дают настоящую свободу мастерам граффити и украшают города.

