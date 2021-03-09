В Мурманске продолжается работа ярмарки «На Севере – Весна!»

Сегодня на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис поблагодарил коллег за организацию такого мероприятия. «В субботу с семьёй посетил масленичную ярмарку в городе Мурманске. Хочу сказать, что очень достойно, празднично и интересно сделано. Благодарю Мурманконгресс за качественную организацию работы», – отметил Андрей Чибис.

Напомним, в пешеходной зоне улицы Воровского расположились торговые ряды. С 11 до 19 часов ежедневно здесь работают арт-базар, тематические интерактивные площадки, карусели и фотозоны. При входе гостей встречает скульптура «Масленица», сделанная изо льда, привезённого с озера Имандра. В ярмарочных домиках можно приобрести товары местных производителей, выпечку и напитки, сувениры, которые мурманчанам предлагают 15 заполярных предпринимателей.

Работа ярмарки «На Севере – Весна!» продлится до воскресенья включительно. 13 и 14 марта мурманчане и гости города смогут бесплатно угоститься блинами и чаем.