В Мурманске продолжается рассмотрение дела директора единственного частного детского сада в столице Заполярья

Напомним, бывшего директора частного мурманского детского сада Ирину Ушинскую обвиняют в хищении около двух миллионов рублей, выделенных из бюджета в качестве поддержки учреждения. Следствие рассматривает период строгих ковидных ограничений, время, когда большинство граждан, включая детей, сидели по домам.

Рузаль Муритов, адвокат Ирины Ушинской: «В 2020 и в 2021 годах детский садик получил субсидию на компенсацию расходов, положенные с ним. При получении этой субсидии, по версии следствия, она представила недостоверные сведения, что позволило ей получить субсидию больше, чем положено. Вот этот излишек, по версии следствия, Ушинская присвоила себе».

Ирина Ушинская, бывший директор детского сада: «Следствие просто изначально путает два понятия: «посещение» и «численность». Детей зачисляют во все детские сады при наличии документов, которые подают родители, а посещаемость – это фактическое нахождение ребёнка детского сада. Министерство образования никогда таких сведений не требовало и никого не отчисляют, когда ребёнок болеет или находится в отпуске. Это парадокс».

На судебное заседание должен был прийти свидетель стороны обвинения, однако, он не явился.

Рузаль Муритов, адвокат Ирины Ушинской: «Это бывший работник министерства. В его неявке ничего страшного нет, прокуратура примет меры, найдёт его. Но если свидетель откажется, то его обяжут приводом и так далее. Этот свидетель давал показания о реальном применении законодательства по этим спорным субсидиям».

Многие ходатайства и заявление защитника судья отклоняла. Своё мнение по этому поводу высказала нынешний руководитель детского сада, которая следит за ходом дела.

Ангелина Виноградова, директор детского сада «Счастье»: «Во время рассмотрения этого дела мы видели, что суд в общем достаточно пристрастен и стоит на стороне обвинения. Мы все были свидетелями, как судья с прокурором неоднозначно переглядывались всё это время и даже дошло до того, что судья писала смс-ку прокурору. Это было видно».

На заседании Рузаль Муритов попросил об отводе судьи, после которого заседание прервалось на рассмотрение заявления.

Рузаль Муритов, адвокат Ирины Ушинской: «Мы прочувствовали волю судьи к тому, чтобы лоббировать интересы прокурора в большей степени, чем наши. Все заявленные ходатайства с нашей стороны, направленные на защиту от предъявленного обвинения, по любым основаниям либо не рассматриваются, либо были отклонены».

На оглашении решения судья отказала в своём отводе и перенесла судебное заседание.

Редакция телеканала «Арктик-ТВ» продолжит следить за развитием событий.