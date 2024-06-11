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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.06.24 19:30

В Мурманске продолжается реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»

За ходом ремонтных работ постоянно наблюдают представители власти.

В одном из дворов Мурманска на улице Старостина грядут перемены.  Совсем скоро он преобразится. Здесь появятся новые детская и спортивная площадки. Сделают ремонт проезжей части. Облагородят и обустроят территорию. Всё - благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

Никита Нерубащенко, заместитель главы администрации города Мурманска, председатель комитета по развитию городского хозяйства: «Дизайн-проект согласован с жителями. Предусмотрены как парковочные места, так и пешеходные связи. На данной дворовой территории обновятся четыре лестницы, более четырёх с половиной квадратных метров дорожного покрытия и тысяча двести квадратных метров тротуаров».

В настоящее время выполнено 14% работ, команда подрядчика трудится в ускоренном режиме и планирует закончить все работы уже в середине августа. При таком объёме важно не промедлить и активно взаимодействовать с ресурсно-снабжающими организациями.

Дмитрий Клоковский, представитель подрядной организации: «Трудности у нас, как правило, бывают с параллельными работами сетевых коммуникаций разных организаций. Надеемся они нас не подведут, выполнят все работы в срок и тогда мы сможем закончить свою работу по плану. В целом трудностей нет, потому что это уже не первый двор, где мы трудимся. Компания имеет большой опыт работ. Поэтому принимаем оперативно все технические решения, согласовываем с заказчиком, постоянно есть рабочие комиссии, любая трудность отрабатывается оперативно, все проблемы стараемся решать моментально».

В этом году в рамках реализации нацпроекта в Мурманске выполнят работы по капитальному ремонту ещё 8 дворовых территорий.

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