В Мурманске продолжается реализация национального проекта «Демография»

Новый детский сад на улице Достоевского в областном центре обещают построить уже к 14 октября.

Микрорайоны в Мурманске остро нуждаются в новых, доступных образовательных учреждениях. Первый объект – детский сад на улице Достоевского начали строить в прошлом году. Возведение идёт по графику. Проверить ход работ на площадку приехали главы города и, по словам представителей власти, проблем здесь нет. Завершены подготовительные работы. Уже идёт монтаж и бетонирование стен здания.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Это особый для нас объект, особый детский садик. Мы хотим, чтобы мурманчанам понравилось, как мы строим, понравился результат, ну, и самое главное, юным мурманчанам этот детский сад был в помощь, чтобы он стал уже осенью для них новым домом».

Цвет для оформления фасада детского сада, к слову, выбирали голосованием. В этом процессе приняли участие более двух с половиной тысяч человек. В итоге около 38% мурманчан выбрали вариант тёплой цветовой гаммы, сочетающий в себе насыщенные акценты и нейтральный фон.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования города Мурманска: «Фактически 30 лет в городе не строились новые детские учреждения, а здесь будет очень современный, большой, хороший детский сад».

В рамках проекта «Демография» в Мурманске так же ведётся строительство детского сада на улице Орликовой и проектирование двух школ. Своевременно соблюдать сроки сдачи необходимо в первую очередь из-за спроса на места в образовательных учреждениях.