В Мурманске продолжается реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

Ремонт каждой дворовой территории находится под постоянным контролем депутатов горсовета.

Ещё один объект, вошедший в программу «Формирование комфортной городской среды» - двор на Верхнеростинском шоссе, 3-7. Ремонт здесь на начальном этапе: рабочие успели только демонтировать старый бортовой камень и асфальт.

«Здесь появились непредвиденные работы со стороны владельца инженерных коммуникаций «Мурманскводоканала», - отмечает Константин Мастюгин, председатель комитета по развитию городского хозяйства. - Сейчас решаем вопрос увязки работ с подрядчиком: трубы завезены, будем форсировать свою работу».

Несмотря на возникшие трудности, ремонт должны закончить до конца октября. Проследить за ходом работ сегодня приехала депутат городского совета и директор школы № 56 Ирина Малюк.

«Я рада и как депутат, и как директор школы, что в разработке проекта по благоустройству этого двора принимали участие жители близлежащих домов, - говорит Ирина Малюк, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Во дворе заменят асфальт и установят освещение, облагородят зелёные зоны.

Отметим, в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» будут обновлены сквер у памятника С.М. Кирову, Театральный бульвар, сквер на улице Шабалина.