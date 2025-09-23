На портале «Молодая Арктика» открыт приём заявок на участие в конкурсе на специальные стипендии губернатора Мурманской областиВ Мурманской области стартовал осенний этап «Монетной недели»
В Мурманске продолжается реализация проекта «Без финиша», в котором принимают участие северяне старше 55 лет

Для того чтобы принять в нём участие не обязательно быть профессиональным спортсменом. Достаточно просто прийти на занятия в «СОПКИ.Спорт».

Сергей Загороднюк как никто другой знает, что активный образ жизни – один из главных компонентов долголетия. Ветеран спорта уже несколько лет ведёт секцию по скандинавской ходьбе и гимнастике, куда приходят заниматься женщины старше 55 лет.

Сергей Загороднюк, тренер проекта «Без финиша»: «Одна ходьба - это хорошо – это сердечно-сосудистое, всё остальное, организм работает. Но надо ещё и мышцы подтягивать, потому что с возрастом люди теряют мышечную массу, а я их всех уговариваю всегда. Они согласны со мной и тренируют мышцы спины, мышцы живота».

Такие инициативы запускали в разных городах России, но они не возымели успеха, как проект «Без финиша», который закрепился в Мурманске и продолжает пользоваться популярностью. Каждый год к занятиям присоединяется всё больше взрослых северян.

Сергей Тян, директор ГСЦ «Авангард», депутат Совета депутатов города Мурманска, партия «Единая Россия»: «Все зависит от тренера-преподавателя. Как и во всех спортивных школах, всё зависит от личности. Нашли мы такую личность - Загороднюк Сергей Петрович - это наш старый мастер боевых искусств».

Инициатива «Без финиша» реализуется в рамках проекта «Северное долголетие». Занятия проходят 4 раза в неделю в Первомайском и Октябрьском округах Мурманска. Записаться можно через Клуб старшего поколения или же по номеру телефона городского спортивного центра «Авангард» +7 (8152) 24-28-80.

