В Мурманске продолжается реализация проекта «Финансовая грамотность»

Что делать при общении с аферистами мурманчанам рассказал майор полиции Михаил Джамбанов.

Звонки от близких родственников, смс от работодателя или же заботливые сотрудники управляющей компании пришли проверить состояние труб в вашей квартире - с развитием технологий появляется множество разнообразных и изощренных способов мошенничества. Какие потери могут понести самые уязвимые слои населения, рассказал майор полиции Михаил Джамбанов на уроке по финансовой грамотности.

Михаил Джамбанов, заместитель начальника отдела участковых уполномоченных и ПДН Ленинского отдела полиции: «Подобного рода встречи, как прошла сегодня, важны, потому что преступлений становится, как показывает практика, всё более изощренные. Появляются какие-то новые виды мошенничеств, о которых, быть может, в нашем регионе ещё ничего неизвестно, но, тем не менее, мы, будучи осведомленными о подобного рода ситуациях, обязаны об этом сообщить. Придерживаемся принципа: осведомлен, значит, защищён».

Только за первую половину 2024 года северяне перевели мошенникам более 320 миллионов рублей. Поэтому в современном мире важно всегда быть начеку.

Лариса Роскошная, участник проекта «Финансовая грамотность»: «Постараюсь то, что я сегодня узнала, донести до своих близких. У меня есть подопечная бабушка 88 лет, которая очень доверчивая, которая много раз попадала на такие мошеннические действия».

Участники программы отмечают, что знают о разнообразии мошеннических схем, однако, важно напоминать об этом, а также сообщать о новых способах, которые используют аферисты.

Проект «Финансовая грамотность» реализован при поддержке Министерства информационной политики Мурманской области.