В Мурманске продолжается реализация программы «Формирование комфортной городской среды»

Сегодня главы города проверили, как проводится ремонт во дворах по улице Крупской.

В столице Заполярья стартовал сезон благоустройства дворов, в числе первых в этом году обновят придомовую территория на улице Крупской. Своими пожеланиями по будущему ремонту жильцы поделились с администрацией города, среди них – установка ограничивающих столбиков, которые обеспечат безопасность и уберегут пешеходов от движущегося транспорта.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «У нас в проекте ремонта этого двора не может быть ограничивающих столбиков на этих тротуарах – это уже решение собрания собственников жилья. Такое решение на момент обсуждения проекта капремонта они не принимали. Сейчас проект у нас уже реализуется, контракт заключён, но горожане всё-таки хотят в некоторых местах въездные карманы сделать, ограничить тротуары, чтобы машины одной половиной не могли заезжать на тротуары».

В рамках капитального ремонта также предусмотрена установка бортового камня, замена асфальтобетонного покрытия, устройство пешеходных дорожек, детской площадки, ступеней и лестницы, ремонт автомобильных стоянок, колодцев и, конечно, наружного освещения.

Владимир Буряк, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Важно то, что мы живём в условиях Крайнего Севера, в условиях полярной ночи, поэтому здесь будет заменено освещение – 17 светильников на 13 опорах подлежать замене».

Ежегодно в Мурманске преображают десятки дворов, в 2021 году планируется благоустроить 22 придомовые территории и 2 общественные зоны.