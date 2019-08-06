В Мурманске продолжается реализация программы «Комфортная городская среда»

Во дворе на улице Морской появится детская площадка, ухоженная зелёная зона и новый асфальт.

Капитальный ремонт двора по адресу улица Морская 11 осуществляется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» Глава администрации города Андрей Сысоев уже приезжал проверить ход работ и нашел несколько недостатков. Среди них: низкий бортовой камень и неухоженная зеленая зона. Сейчас недочеты устранили, и подрядчик подготавливает место для установки детской площадки. Теперь вопросы у главы администрации возникли уже к управляющей компании.

«Управляющей компании указано, что так работать нельзя, - говорит Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Дорожное покрытие - асфальт был снят уже больше месяца, а люди, которые здесь проживают, вынуждены по гравию ходить!»

Плановый объезд превратился во внеплановую встречу главы администрации с жителями. Мурманчане обратились к Андрею Сысоеву с различными просьбами, в том числе разобраться в качестве ремонта дороги на улице Морской. Ещё одна головная боль собственников жилья - входные группы в подъезды. Ступеньки здесь не меняли с 1973 года.

За реализацией программы «Комфортная городская среда» следят очень строго. Эксперты и общественники требуют переделывать работу, если находят недостатки. У подрядчика есть стимул сделать сразу и хорошо, либо быстро исправить ошибки, ведь подрядчик трудятся без аванса и получают деньги только после того, как все недочёты устранены.