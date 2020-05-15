В Мурманске продолжается реализация программы реновации библиотек

За эти годы создана сеть из восемнадцати современных и оснащенных по последнему слову интеллект-центров. Сейчас капитальный ремонт идёт в детской библиотеке на проспекте Ленина.

От филиала центральной детской библиотеки №15 Мурманска остались только несущие стены. Внутренние перекрытия, полы и потолки, электропроводка и система водоснабжения – все будет новым, из современных материалов. Здесь создадут ещё одну городскую модельную библиотеку.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Это третья библиотека, которую мы делаем в рамках федеральногог нацпроекта «Культура». Это модельные библиотеки. Первые две, которые сделали в прошлом году, это библиотеки, выигравшие грант на федеральном уровне».

Фонд учреждения около 20 тысяч экземпляров книг и печатной периодики ждут возвращения на хранении в другом интеллект-центре. Как только ремонт закончится, здесь появится новейшее мультимедиа-оборудование, мощные компьютеры и даже информационно-коммуникационный робот.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Контракты все заключены по поставке оборудования. Подрядчик по проведению ремонта работает. Спасибо областному бюджету и правительству области за выделение средств. Все-таки пять миллионов – весомая добавка к нашим деньгам, чтобы мурманчане, жители Октябрьского округа в этом, полюбившемся им месте, получили новую модельную библиотеку».

Посетителями этой библиотеки до ремонта были более трёх тысяч горожан. После модернизации руководством будущего интеллект-центра прогнозируется значительный прирост читателей.