В Мурманске продолжается реализация программы «Тёплое окно»

В этом году ещё в 23 детских садах областного центра появятся новые оконные блоки. Заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Игорь Морарь посетил одну из строительных площадок.

Детский сад № 140 посещают почти все малыши микрорайона на улице Орликовой. Впервые он открыл двери для дошколят в 1988 году и с того времени окна в здании не менялись. Но в этом году детской сад включили в программу «Тёплое окно», поэтому все оконные блоки в здании дошкольного учреждения заменят на новые стеклопакеты.

«Мы очень рады, что продолжается программа по замене старых оконных рам в дошкольных учреждениях города, - говорит Лариса Немова, заведующая детским садом № 140 (г.Мурманск). - В этом году и у нас во всём учреждении, заменяют все оконные блоки. Я думаю, что ко второму сентября всё успеют сделать, а мы с удовольствием примем наших воспитанников и им будет тепло, комфортно и уютно».

Заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Игорь Морарь остался довольным увиденным, и не только как представитель власти, но и как семьянин. Он хорошо понимает, как важно модернизировать детские сады и улучшать условия для детей.

«У нас комплексный подход к этому садику: в нём проведут полную замену окон, сюда же привезли землю, а замечательный коллектив уже посадил на ней ромашки и рябины. Ещё на территории сада ограждение отремонтировали, - отмечает Игорь Морарь, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. – Мы посмотрели ход работ, общее мнение - всё идёт в графике, пока нареканий к рабочим нет».

Программа «Тёплое окно» реализуется в Мурманске в 2014 года, за это время более 10 тысяч оконных блоков в образовательных и дошкольных заведениях были заменены. В этом году ещё в 23 учреждениях, включая 140-ой сад, заменят оконные блоки.