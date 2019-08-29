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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.08.19 19:30

В Мурманске продолжается реализация программы «Тёплое окно»

Современные стеклопакеты появились в детском саду № 50 на улице Новое Плато.

Воспитанники Мурманского детского сада № 50 1-го  сентября придут в обновленное тёплое здание. Здесь заменили старые окна на современные стеклопакеты. Депутат городского совета Антон Набатов и сопредседатель регионального штаба ОНФ проверяют, готово ли учреждение к учебному году.

«В первую очередь мы проверяем безопасность и комфорт пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях, - отметила Ольга Дзюба, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Мурманской области. - Сейчас можно с уверенностью сказать, что этот детский сад готов к приёму дошкольников в новом учебном году. Здесь созданы  все условия, как для групп общеразвивающих, так и компенсирующей направленности».

Здесь открыты 22 группы, в том числе компенсирующей направленности для малышей с нарушением опорно-двигательного аппарата, с задержкой развития и тяжёлыми нарушениями речи. Учреждение-победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России». В прошлом году обновили окна в одном из корпусов на улице Новое Плато 17, а в этом -  на Новом Плато, 15

«За счёт того, что удаётся сэкономить средства путём проведения торгов, оставшиеся деньги направляются на внеплановый ремонт в других дошкольных и учебных заведениях, - говорит Антон Набатов, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Данный садик -  пример. В течение трёх лет в нём полностью были заменены все окна. Летом 2019 года заменены оконные блоки в этом корпусе».

В предыдущие годы в учреждении заменили водомерный узел, произвели ремонт системы горячего и холодного водоснабжения, а также установили видеонаблюдение и домофонную систему.

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