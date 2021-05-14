В Мурманске продолжается реализация программы «Тёплое окно»

На очереди 33-я школа, которую, чтобы оценить масштаб работ, посетил глава администрации.

Многие мурманские образовательные учреждения уже давно ждут, когда старые, продуваемые ветром окна и двери, заменят на новые и современные. Исключением не стала и школа №33. По поручению губернатора Андрея Чибиса в области запустили масштабную программу по замене устаревших оконных блоков.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «В этой школе нужно будет поменять окна, по предварительным расчётам, на 25 миллионов рублей. Ранее, в рамках текущих ремонтов, в отдельных помещениях меняли, но примерно 70% окон надо менять. И менять надо не только окна, но и двери. С учётом того, что Андрей Чибис дал соответствующее поручение, необходимо посмотреть все образовательные учреждения и города Мурманска и других муниципалитетов. Я хотел бы проехать сейчас по школам, где наиболее тяжёлая ситуация и определить наши приоритеты».