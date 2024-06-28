В Мурманске продолжается реализация социального медиапроекта «Дети в инете»

В Центре опережающей профессиональной подготовки для школьников прошло занятие на тему безопасности в медиапространстве и ответственности за свои умышленные или по незнанию действия во всемирной паутине. Урок проходил в рамках социального медиапроекта «Дети в инете», организованном благодаря поддержке Министерства информационной политики Мурманской области. Занятие провела старший инспектор полиции.

Центр опережающей профессиональной подготовки открыл свои двери для встречи школьников и специалистов. Семиклассники из общеобразовательной школы №3 посетили урок на тему «Интернет и безопасность», спикером которого стал представитель правоохранительных органов – старший инспектор по делам несовершеннолетних Наталья Потапова.

Наталия Потапова, старший инспектор ПДН ОП2 УМВД России по г. Мурманску: «Мы уделили огромное внимание на сегодняшний день актуальной теме – это безопасность социальной сети «Интернет», поскольку она несёт более масштабный характер и преступления совершаются в большом количестве в отношении несовершеннолетних».

Какие бывают интернет-угрозы? Как их предотвратить? И самое захватывающее – примеры из реальной практики полиции из первых уст. На занятии каждый слушал, затаив дыхание.

Алексей Гладилин, ученик школы №3 г. Мурманска: «Мне понравилось занятие, оно было очень информативным».

- Почему понравилось, что нового узнал?

- Я много узнал про интернет-безопасность, как вычислить мошенников и не попасться на многие уловки. Узнал, что меня могут привлечь за содействие в правонарушающих действиях, даже не зная об этом.

Например, ребята узнали о том, что через социальные сети несовершеннолетних могут завлекать в сбыт наркотиков или, используя романтические чувства, начать шантажировать.

Но как себя вести в таких ситуациях?

Вероника Карасёва, ученица школы №3 г. Мурманска: «Во-первых, нельзя поддаваться панике. Нельзя удалять переписку, вы сможете в дальнейшем обраться с ней в полицию».

Самое главное, это то, какой отклик тема нашла среди школьников. Ребята активно задавали вопросы, рассказывали примеры из своей жизни, спрашивали советы и даже уточняли по поводу поступления в учебные заведения Министерства внутренних дел.

Наталия Потапова, старший инспектор ПДН ОП2 УМВД России по г. Мурманску, майор полиции: «Сегодня у меня был замечательный контингент для выступления. Дети внимательно слушали, задавали вопросы, я получила удовольствие, потому что после мероприятия мы с ними даже немножко пообщались. Они подходили с интересными вопросами, оказалось, что много желающих устроиться к нам, поступить в дальнейшем в учебные заведения МВД и устроиться к нам на работу».

А главным остаются по итогу не разговоры, а действия, которые мы делаем или не делаем в повседневной жизни. По словам инспектора полиции, важно, чтобы информацию, которую узнали ребята на встрече, они продолжили использовать во благо себе и своим близким.

Напомним, что проект «Дети в инете» реализован при поддержке Министерства информационной политики Мурманской области.