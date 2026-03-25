В Мурманске продолжается региональный этап конкурса «Воспитатель года»

В нём также участвуют музыкальные руководители и инструкторы по физической культуре. Конкурс поделён на две номинации: для молодых специалистов и для опытных педагогов.

Илария Попова - одна из молодых специалистов на конкурсе. Девушка сейчас учится на дефектолога, работает воспитателем детского сада в Полярных Зорях всего год, но уже нашла свой подход к малышам.

Илария Попова, воспитатель, участница конкурса «Воспитатель года России 2026»: «Самое главное, когда ты любишь детей, то ты их чувствуешь, необходимо терпение, ты становишься второй мамой и это не просто слова».

На занятии Илария решила рассказать детям о бобре. Однажды ребёнок в группе задал вопрос об этом животном, воспитатель решила развить любознательность, а заодно показать, что любовь к Родине начинается с любви к её природе.

Илария Попова, воспитатель, участница конкурса «Воспитатель года России 2026»: «Я подумала, что будет интересно прививать любовь к Родине через природу».

Конкурс включает в себя несколько этапов. Педагоги уже продемонстрировали навыки работы с родителями воспитанников, а теперь проводят открытые занятия для ребят. Жюри отмечает, что в этом году удивило нестандартное мышление участников и то, как активно в образовательный процесс вовлечены семьи дошколят.

Инна Игнатович, председатель жюри конкурса «Воспитатель года-2026»: «Сегодня родители воспитанников является активными участниками образовательных отношений. Конкурс показывает, что родители вовлечены в процесс развития ребёнка».

Юлия Маляшок, победитель первого Всероссийского конкурса «Воспитатель года», сейчас оценивает занятия коллег в составе жюри. Она отмечает, что даже опытных судей удивляет креативность северных педагогов. Те находки, которые они показывают, можно смело применять в группах и с 30 малышами.

Юлия Маляшок, член жюри конкурса «Воспитатель года-2026», победитель первого Всероссийского конкурса «Воспитатель года»: «Есть такие неожиданные подходы, о которых мы даже и не думали, это для нас открытие. Мы в жюри удивляемся уже второй день».

Итоги регионального этапа подведут 27 марта. Победитель получит право представить Мурманскую область на всероссийском этапе, который соберёт лучших педагогов со всей страны.