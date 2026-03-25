В Мурманской области стартует ежегодный конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности
В Мурманске продолжается региональный этап конкурса «Воспитатель года»

В нём также участвуют музыкальные руководители и инструкторы по физической культуре. Конкурс поделён на две номинации: для молодых специалистов и для опытных педагогов.

Илария Попова - одна из молодых специалистов на конкурсе. Девушка сейчас учится на дефектолога, работает воспитателем детского сада в Полярных Зорях всего год, но уже нашла свой подход к малышам.

Илария Попова, воспитатель, участница конкурса «Воспитатель года России 2026»: «Самое главное, когда ты любишь детей, то ты их чувствуешь, необходимо терпение, ты становишься второй мамой и это не просто слова».

На занятии Илария решила рассказать детям о бобре. Однажды ребёнок в группе задал вопрос об этом животном, воспитатель решила развить любознательность, а заодно показать, что любовь к Родине начинается с любви к её природе.

Илария Попова, воспитатель, участница конкурса «Воспитатель года России 2026»: «Я подумала, что будет интересно прививать любовь к Родине через природу».

Конкурс включает в себя несколько этапов. Педагоги уже продемонстрировали навыки работы с родителями воспитанников, а теперь проводят открытые занятия для ребят. Жюри отмечает, что в этом году удивило нестандартное мышление участников и то, как активно в образовательный процесс вовлечены семьи дошколят.

Инна Игнатович, председатель жюри конкурса «Воспитатель года-2026»: «Сегодня родители воспитанников является активными участниками образовательных отношений. Конкурс показывает, что родители вовлечены в процесс развития ребёнка».

Юлия Маляшок, победитель первого Всероссийского конкурса «Воспитатель года», сейчас оценивает занятия коллег в составе жюри. Она отмечает, что даже опытных судей удивляет креативность северных педагогов. Те находки, которые они показывают, можно смело применять в группах и с 30 малышами.

Юлия Маляшок, член жюри конкурса «Воспитатель года-2026», победитель первого Всероссийского конкурса «Воспитатель года»: «Есть такие неожиданные подходы, о которых мы даже и не думали, это для нас открытие. Мы в жюри удивляемся уже второй день».

Итоги регионального этапа подведут 27 марта. Победитель получит право представить Мурманскую область на всероссийском этапе, который соберёт лучших педагогов со всей страны.

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Кровожадный санкционный оскал цивилизованной Европы, или Создаём будущее технологической независимости России
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь?
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
Юрист «SuperJob» рассказал, когда выгодно или невыгодно брать отпуск в 2026 году
-

