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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.05.25 19:30

В Мурманске продолжается ремонт дорог

По поручению губернатора Андрея Чибиса выполняются работы по устранению дефектов на гарантийных объектах, отремонтированных ранее.

В Мурманске по поручению губернатора активно ведутся работы по устранению дефектов на участках улично-дорожной сети, которые были отремонтированы ранее. По результатам обследований специалистов Управления дорожного хозяйства на контроле находятся 129 дефектов на 116 объектах. Часть объектов, попадающих под гарантийные обязательства, уже отработана.

Никита Нерубащенко, заместитель главы города Мурманска, председатель комитета по развитию городского хозяйства: «Подрядчики приступили к наиболее трудоёмким работам: вырубка асфальта, укладка асфальта, подъём просевших колодцев. После выполнения данных видов работ и снятия аварийных напряженностей подрядчики приступят к проливке швов. К 1 июля мы уверенно закончим выполнение работ по гарантийным участкам».

Работы по одному из гарантийных участков проходят по проспекту Ленина: устранение выбоин в районе домов, выкрашивания на повороте на улице Полярной Дивизии, восстановление асфальтобетонного покрытия на проезжей части в районе люка.

Никита Нерубащенко, заместитель главы города Мурманска, председатель комитета по развитию городского хозяйства: «Сегодня подрядчик приступил к работам».

Важной частью дорожной кампании также является национальный проект «Инфраструктура для жизни». По нему в Мурманске планируют отремонтировать 10 участков дорог общей протяжённостью более 13 километров, на 7 участках уже ведутся работы. Дополнительно запланирован ремонт 4 участков автодорог в рамках плана «На Севере — жить!».

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