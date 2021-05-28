В Мурманске продолжается ремонт дворов, учитывая мнение северян

Жильцы дома номер 13 на улице Старостина встретились с главой администрации для уточнения плана по реконструкции придомовой территории. Каждый смог высказать свои пожелания и предпочтения по формированию нового облика двора.

Первоначальный план реконструкции предусматривал строительство новой детской площадки, однако, жители высказались против, территория будет обновлена по новому проекту.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Здесь планируется замена асфальтобетонного покрытия, замена пяти опор – освещение со светильниками, дополнительное ограждение, канализационные люки. Мы исключаем из предполагаемого ранее нами объёма работ по замене детской площадки. Этот объём работ, связанный деткой площадкой, делаем всё, но без детской площадки».

Также жители высказались против планируемого строительства спортивного объекта недалеко от их дома, и поддержали инициативу по созданию нового парка.