В Мурманске продолжается ремонт дворов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»

С 2017 года было благоустроено 33 территории, а за 2020 год к ним прибавится ещё 11 участков.

В одном из дворов на улице Сивко развернулся капитальный ремонт. Однако не всё идёт так, как хотели бы местные жители, большинство из них и вовсе не видели план благоустройства. Оценку реализации программы «Формирование комфортной городской среды» ещё предстоит дать контролирующим органам.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Мне надо разобраться в качестве подписных листов: кто подписывал протоколы, насколько добросовестно свои обязанности исполнила управляющая компания, поскольку люди поручили ей собрать, провести общее собрание и, значит, проголосовать за соответствующий проект благоустройства этого двора».

Власти готовы идти навстречу жильцам. По словам главы администрации, изменить план возможно. Упор делают на обновление дороги и лестниц - они особенно важны для территории с таким непростым рельефом.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Мы будем учитывать мнение жильцов. Мы расширим проезжую часть, сузим тротуар - это возможно. Сегодня на месте поручение я такое дал. Это действительно возможно без корректировки проекта».

Чтобы избежать такой ситуации, мурманчане должны проявлять должное внимание к собраниям жильцов.