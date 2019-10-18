В Мурманске продолжается ремонт улицы Саши Ковалева

Он проводится на участке от дома номер 20 до улицы Инженерной.

Встреча подрядчика с главой Мурманска не задалась сразу. А всё потому, что не выполняются обязательства. Людей на объекте не хватает, да и с ремонтом никто не торопится.

«Сегодня разговор был несколько на повышенных тонах, - признаётся журналистам Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск. - Но это рабочая ситуация. Подрядчик понял те недостатки, которые у него есть сегодня. С моей точки зрения, недостаточно людей у него работает на этом объекте. Пообещали они исправить все эти недостатки».

Пока строители из графика не выбиваются, но впереди ещё много работы, которую необходимо закончить в срок. Напомним, ремонт на этом участке начался ещё в прошлом году. Тогда была сделана часть работ, в этом все должно завершиться.

«Ведутся сейчас работы по устройству тротуаров, в рамках которых будут установлены более 1,5 км бортового камня и уложены около 5,5 тысячи квадратных метров асфальтобетонного покрытия», - сообщил Константин Мастюгин, председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

Также на этом участке будут установлены около 40 опор наружного освещения, дорожные знаки и металлические пешеходные ограждения.