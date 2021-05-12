В Мурманске продолжается строительство детского сада в районе дома №44 по улице Капитана Орликовой

Проверить ход выполнения работ приехали главы города и депутаты областной Думы.

Мурманчане, проживающие на улице Орликовой, уже давно ждут, когда построят новый, современный, а главное - доступный детский сад. Пока что родителям приходится отводить детишек в учреждения, расположенные в других микрорайонах города, а зимой, когда дует промозглый ветер, это и вовсе доставляет большие неудобства. Строительство нового дошкольного учреждения должно решить проблему нехватки мест.

Строительство идёт полным ходом, на сегодняшний день готовность объекта составляет почти 28%: уже завершены подготовительные работы, а именно расчистка территории, обустройство бытового городка, стройплощадки и временного водоотведения. По словам представителей администрации города, открыть свои двери для юных северян садик должен уже в октябре.

Но не все жители дома №44 на улице Орликовой довольны строительством: многим мешает шум, габаритная техника во дворе, а забор буквально «съел» ширину дороги, что принесло массу проблем как автовладельцам, так и пешеходам.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Мы встречались с местными жителями трижды и не только на площадке. Мы встречались и на Ленина, 75 – они приезжали делегацией, поэтому ещё раз почеркну, часть вопросов удалось снять, часть вопросов, связанных, прежде всего, с благоустройством двора остаются – они не связаны со стройкой напрямую, они косвенно связаны со строительством садика, поэтому мы только что договорились с местным жителем, что я приеду с комитетом по жилищной политике, городского хозяйства на следующей неделе в этот двор».

Все возникшие неудобства, связанные со строительными работами, временны. Совсем скоро детский сад откроет свои двери для 80-ти маленьких мурманчан.