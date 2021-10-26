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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.10.21 19:30

В Мурманске продолжается строительство детского сада в районе дома №44 по улице Капитана Орликовой

Мурманчане, проживающие на улице Орликовой, уже давно ждут,  когда построят современный, а главное, доступный детский сад. Работы идут полным ходом с августа 2020 года и открытия дошкольного учреждения ждали уже в октябре, однако, возникшие сложности не позволят детям начать занятия в новом здании вовремя.

Михаил Белошеев, депутат Мурманской областной Думы: «В каждой стройке бывают неожиданности. То, что касается этой площадки, то здесь очень тяжёлый грунт, здесь были взрывные работы, точечные взрывные работы. Надо отметить профессионализм строителей, которые выполнили эти работы и процесс продолжается. Второй момент, на стройках и не только на этого объекта, но и на всех, отмечается подорожание строительного материала. Два этих фактора повлияли на изменение срока сдачи в эксплуатацию этого объекта».

Из-за резкого увеличения цен на материалы стоимость всего проекта сильно поднялась, в связи с чем подрядчик был вынужден прекратить работы почти на 2 месяца, а слишком твёрдый грунт не позволял рабочим проложить инженерные сети.

Вадим Кочетков, заместитель генерального директора компании подрядчика: «Мы на этом объекте столкнулись с трудностями из-за выхода скального основания выше проектных отметок, в частности по наружным сетям. Две недели назад был произведён взрыв рядом с домом по улице Орликовой 31. Скальные основания взорваны, сейчас это основание убрано, ведутся работы по прокладке инженерных сетей. Это была основная трудность на данном объекте».

Все возникшие неудобства, связанные со строительными работами, временны, отмечают специалисты. Совсем скоро детский сад откроет свои двери для 80-ти маленьких мурманчан.

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