В Мурманске продолжается строительство новых жилых домов

В рамках стратегического плана «На Севере - жить!» возводят 6 многоэтажек для переселения людей из аварийного фонда и обеспечения жильём отдельных категорий граждан.

Будущий жилой дом в Мурманске на Зелёной улице предназначен для переселения северян из аварийного жилья. Возведение новой девятиэтажки уверенно движется к финальной стадии. Рабочие закончили строительство основных монолитных конструкций здания, внутренних и наружных стен с 1-го по 4-й этажи. Продолжаются работы по стенам с 5-го по 8-й этажи, прокладка внутренних инженерных сетей и монтаж оконных блоков.

Отметим, этот же подрядчик завершает реконструкцию бывшего кинотеатра «Родина», а также возводит дома на улице Полярные Зори. Однако, как и с «Родиной», здесь тоже не обошлось без неожиданных сюрпризов раскопок.

Ольга Вовк, заместитель губернатора Мурманской области: «На стройке всегда есть трудности».

Однако, несмотря на артефакты прошлого, работа не стоит на месте. Помещения будущего жилого дома готовят к чистовой отделке. Завершены работы по подведению наружных сетей водоотведения, закрыт контур - ожидают подачу отопления.

В квартирах этого дома проведут косметический ремонт и поставят мебель. Объект планируют сдать в этом году. Ещё одна стройка ведётся на Кирпичной улице. Здесь возводят сразу четыре дома. Два предназначены для расселения людей, проживающих в аварийном жилфонде, а еще два предназначены для отдельных категорий граждан.

Здесь проделан почти такой же объём работ. В одних домах продолжают возводить стены, а в других провели остекление и готовятся к кровельным работам.

Александра Карпова, министр строительства Мурманской области: «В первую очередь надо закрыть контур, а потом приступят к чистовой отделке».

Территорию рядом с домами тоже не оставят без внимания, на ней проведут работы по озеленению. Однако, к высадке зелёных насаждений приступят уже весной следующего года.