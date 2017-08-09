В Мурманске продолжается строительство современных спортивных площадок и стадионов

Особое внимание власти Мурманска уделяются спортивным объектам, расположенным возле образовательных учреждений. Глава администрации Мурманска Андрей Сысоев проверил, как идут работы по созданию спортплощадки рядом со школой № 53.

Программа возрождения пришкольных стадионов началась ещё в 2011 году. Как показал опыт, бесплатные круглогодичные, хорошо освещённые спортивные комплексы пользуются популярностью у горожан всех возрастов. Городские власти устанавливают не только площадки для игровых видов спорта, но и для занятий силовыми нагрузками. Такой объект к 1 сентября появится и на территории школы № 53. Здесь уже построили современную детскую площадку для школьников младших классов. Теперь на очереди установка турников для старшеклассников.

Уже началась установка скамьи для пресса, гимнастических брусьев, турника и спортивно-развивающего комплекса. Помимо прочего, тренажёры можно будет использовать для сдачи норм ГТО. Следующий на очереди - спортивный корт. Он уже устарел и нуждается в замене.

- Серьёзный вопрос у нас возникает по поводу хоккейного корта, потому что здесь проходят сети «Мурманской ТЭЦ», - отметил Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - И сейчас мы будем решать, как правильно организовать площадку, которая освободится после сноса сооружения. Я думаю, что это решаемо.