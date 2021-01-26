В Мурманске продолжается уборка снега

С осадками воюют во всех районах города. Убирают не только дороги, но и тротуары. На этот раз глава администрации города Евгений Никора проверил как идёт работа в микрорайоне Росляково.

В Росляково на уборку снега вышла колонна спецтехники. Трактора очищают не только центральные дороги, но и прилегающие проезды. Всё - для того, чтобы автомобили могли свободно передвигаться по этому району Мурманска. И так - практически каждый день. Пока машины работают на дорогах, бригады дворников занимаются уборкой на тротуарах.

Константин Сафронов, заместитель директора компании-подрядчика: «Для уборки привлечено более 5 единиц техники на ежедневной основе. При выпадении осадков увеличивается количество техники. На сегодняшний день вывезено порядка 8 тысяч кубов снега. Людей на постоянной основе работает пять человек».

Подрядчик в Росляково работает во взаимодействии с компанией, которая убирает федеральную трассу, идущую через посёлок. Помимо уборки снега и наледи рабочие компании очищают от снега скамейки, собирают мусор и обрабатывают дороги антигололёдными компонентами. Всю работу можно отследить в специальном приложении, доступном пока лишь городской администрации.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Здесь был пилотный проект по реализации СМУТа. Соответственно, уже сейчас работает мобильное приложение для заказчика, подрядчика, где мы видим схему уборки. То, что планируется к уборке, выделено красненьким, то, что убрано - зелёненьким. Что касается жителей, то у нас Министерство цифрового развития Мурманской области планирует в ближайшее время доработать платформу таким образом, чтобы каждый мурманчанин мог к этой платформе подключиться и видеть, где какая техника работает».

Работа по уборке снега идёт и в других районах города. Всего с начала зимы с улиц вывезли более ста тысяч кубометров снега. Для борьбы с гололедицей заготовлено более 16-ти тысяч кубометров пескосоляной смеси.