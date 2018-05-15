В Мурманске продолжается утилизация брошенных автомашин

С улицы Фролова в Мурманске вывезли партию автохлама - несколько легковушек и грузовик.

Транспортные средства, брошенные владельцами, не только занимают места на парковках, но и доставляют массу неудобств жителям соседних домов. Так, с улицы Фролова специалисты вывезли две легковушки и грузовик. Один из автомобилей, вероятнее всего, приобретался собственником для разборки, так что от иномарки сейчас остался только ржавый кузов.

За все время реализации программы в столице Заполярья было вывезено и утилизировано более трёх с половиной тысяч разукомплектованных автомобилей. Чтобы из вашего двора вывезли автохлам, достаточно обратиться в администрацию округа. Проще всего это сделать при помощи Интернета.

- Есть определенные признаки разукомплектованного автотранспорта. Они прописаны в правилах благоустройства города, - поясняет Александр Боянжу, заместитель начальника управления Октябрьского административного округа. - Как только мы видим, что машина соответствует этим признакам, то заводится дело об административном правонарушении. В рамках этого дела ГИБДД предоставляет нам информацию о собственниках, потому что это административное правонарушение. Мы уже ищем собственника и наказываем за это нарушение, но чаще горожане соглашаются на вывоз машины по согласию сторон.