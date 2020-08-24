В Мурманске продолжается ямочный ремонт внутридворовых дорог

Впервые, в заполярной столице он будет проведён по такой масштабной программе.

Проблема ямочного ремонта дорог рядом с жилыми домами назрела давно, но лишь сейчас удалось её реализовать. Во дворе на улице Гончарова, 5 работы начнутся в ближайшее время. Здесь придётся отремонтировать практически 30% от всей территории.

Оксана Астахова, заместитель губернатора Мурманской области: «Те дворы, которые сейчас попадают в программу по текущему ямочному ремонту, у них остаётся право остаться в программе и дождаться своей очереди на капитальный ремонт. Но мы выбрали те дома, у которых с 24 по 26 августа запланирован капитальный ремонт. Сегодня перемещаться по этому двору невозможно, чтобы в чистой обуви дойти от подъезда до машины».

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «Мы должны закончить все работы до 15 октября. По ряду дворов мы увидим результат раньше. Поэтому, я полагаю, что 20 сентября смогу сказать, насколько эта программа успешно пошла».

Ямочный ремонт – это не просто заплатки на асфальте, а покрытие, уложенное в соответствии со всеми нормативами. В каждом дворе ремонт займёт до трёх дней, работы выполнят быстро и качественно, уверяют подрядчики. Гарантия на такую работу 1 год, но прослужить асфальт должен примерно 2 года.

Евгений Руш, технический директор подрядной компании: «Мы самые большие производители работ. У нас полный цикл - от асфальтного завода до своего автопарка. В установленное время, думаю, уложиться сможем».

В этом году на ямочный ремонт в Мурманске было выделено 103 миллиона рублей. По итогам его проведения будет рассматриваться вопрос о возможном увеличении средств на продолжение программы в следующем году.