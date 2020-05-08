День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.05.20 19:30
В Мурманске продолжают дезинфицировать общественные пространства и учреждения
Эту процедуру выполняют для предотвращения распространения коронавируса.
Представители Невского спасательного центра уже обработали 56 тысяч квадратных метров различных объектов в Мурманске, посёлке Междуречье, селах Минькино и Белокаменка. Обработку специалисты проводят хлорсодержащим раствором с помощью ранцевых дезинфекционных опрыскивателей.
Образовательные учреждения также обеззараживают. За день удаётся обработать по два здания.
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