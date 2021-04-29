В Мурманске продолжают менять бойлеры за счёт областного бюджета

В областном центре продолжаются работы по установке новых бойлеров на средства областной субсидии.

Всего планируется заменить 30 таких устройств. На сегодняшний день закончен монтаж 14 теплообменников, часть из них уже приняты комиссией, остальные на стадии пусконаладочных работ.

Из первоначального списка домов, в которых планировалось заменить бойлеры, выбыли три адреса. Например, в доме №3 на улице Полярной Дивизии собственники сами заменили вышедший из строя теплообменник. Поэтому сейчас рассматриваются варианты установки новых бойлеров в других многоэтажках.