День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.04.21 19:30
В Мурманске продолжают менять бойлеры за счёт областного бюджета
В областном центре продолжаются работы по установке новых бойлеров на средства областной субсидии.
Всего планируется заменить 30 таких устройств. На сегодняшний день закончен монтаж 14 теплообменников, часть из них уже приняты комиссией, остальные на стадии пусконаладочных работ.
Из первоначального списка домов, в которых планировалось заменить бойлеры, выбыли три адреса. Например, в доме №3 на улице Полярной Дивизии собственники сами заменили вышедший из строя теплообменник. Поэтому сейчас рассматриваются варианты установки новых бойлеров в других многоэтажках.
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Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска", ПАТРИОТ
29.04.21 14:54
Здравствуйте, Илья Александрович. Извините, но Вы не правы, как сказал Егор Кузьмич Лигачёв. Наглядный пример отсутствия возрастной дискриминации в трудовой сфере - это 62-летний патриот на зарплате
Илья Александрович П.
29.04.21 14:27
Молодцы, что подняли эту тему. Эту дискриминацию я испытал на себе: или не берут на работу, или предлагают гроши. А мне всего 53 года, электромонтёр. Пришлось менять место жительства.
Алексей Борисович Косаревский
28.04.21 16:22
Жаль , что ни один из жизненно важного вопроса о людях, живущих в доме 56 ул. Мурманская, сегодня не прозвучало.
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