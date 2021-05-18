В Мурманске продолжают менять устаревшие бойлеры в многоквартирных домах

Несколько лет подряд собственники квартир в доме №5 на улице Олега Кошевого жили без горячей воды. С такой проблемой столкнулись не только они, проблема существует во многих домах региона - старые бойлеры вышли из строя, а возможности установить новые не было. Решением этого вопроса занялся губернатор Андрей Чибис.

Алексей Грачиков, специалист Министерства строительства Мурманской области: «По состоянию на сентябрь прошлого года накопилось порядка 30 адресов, по которым у людей отсутствовало горячее водоснабжение. Ситуация была плачевная и требовалось принятие кардинальных решений. Правительством Мурманской области было принято решение выделить дополнительную субсидию за счёт средств областного бюджета и предоставить его Фонду капитального ремонта для возобновления подачи коммунальная услуга горячее водоснабжение в данных домах».

Всего таких домов, оставшихся без горячего водоснабжения - 30 в Мурманске и один в Кандалакше. 16 из них уже обеспечены горячей водой.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Эта работа достаточно быстро прозводится. Вместе с заменой, непосредственно с работой по замене и приобретением бойлера и проектированием обходится примерно в миллион рублей один дом. Но это того стоит, действительно, резко меняет качество жизни людей, которые здесь живут».

Фёдор Денисов, генеральный директор НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области «Данный бойлер пластинчатый, он меньше занимает места и по коэффициенту полезного действия намного производительнее, кожухотрубных, которые занимали всё помещение. Сегодня вы видите насколько компактнее и производительнее новый бойлер».

На данный момент в пяти многоквартирных домах новые системы тестируются, подача горячей воды там осуществляется пробно, в семи других проводятся подготовительные работы. Полностью завершить замену бойлеров планируется до конца мая.